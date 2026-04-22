Работниците от „Терем – Хан Крум“ отново на протест до главния път София – Варна

Работниците от военния завод „Терем – Хан Крум“ Търговище отново ще излязат на протест до главния път София – Варна, за да изразят недоволството си от поредното забавяне на заплатите им. Миналата година те също протестираха заради системно по-късно изплащане на възнагражденията и неяснота около бъдещето на завода.

Ако до края на месеца не получим заплатите си, ще имаме забавяне на две възнаграждения, обясни главният инженер на завода Красимир Стоичков, цитиран от БНР. Той добави, че се чака решение от Общото събрание на завода.

Призна и че работниците са недоволни от липсата на поръчки. На въпрос дали се очаква някакво положително развитие след резултатите от изборите и предстоящото ново правителство, инж. Стоичков отбеляза, че най-важното е да бъде решено дали има действителна нужда от завода или не. Обясни, че когато заводът няма договори в продължение на два или три месеца, при сключване на една нова поръчка, с парите по нея се плащат старите задължения. Получава се така, че когато от завода започнат да работят по нея, те реално нямат финансиране.