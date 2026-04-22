На извънредно заседание СОС решава съдбата на Четвърта градска болница

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание, за да разгледа предложението за смяна на ръководството на общинската Четвърта градска болница в София.

Тежкото финансово и управленско състояние, просрочени задължения, както и наложени запори от Националната агенция по приходите на лечебното заведение, са сред основните мотиви за освобождаването на досегашното ръководство на лечебното заведение.

Във фокуса на Столичния общински съвет ще бъде и осигуряване на нисколихвен заем за Четвърта градска болница за нормалното ѝ функциониране, както и темата за сливането на лечебното заведение с втора градска болница, която също има финансови сътресения през последната година.