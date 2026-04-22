Тръмп ще удължи примирието с Иран за неопределен срок

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще удължи примирието с Иран за неопределен срок, за да се даде възможност за продължаване на мирните преговори, предаде „Ройтерс“.

В публикация в социалните мрежи той съобщи, че САЩ са приели предложение на пакистански посредници да отложат военни действия срещу Иран, докато не бъде изготвено общо предложение от иранска страна и преговорите не приключат. Въпреки това Тръмп подчерта, че американските военноморски сили ще продължат да поддържат морската блокада на Иран – действие, което Техеран определя като акт на война.

Към момента няма официална реакция от иранските власти, но първоначални коментари от Техеран показват скептицизъм. Свързаната с иранските сили агенция „Тасним“ заяви, че Иран не е искал удължаване на примирието, а съветници на Мохамад Багер Калибаф определиха изявлението като тактически ход.

Войната между Иран и Израел продължава вече два месеца и оказва сериозно влияние върху световната икономика. В този контекст международни лидери, включително генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, осъдиха заплахите за удари по гражданска инфраструктура и призоваха за спазване на международното право.

