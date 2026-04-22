Президентът Йотова открива Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия

Президентът Илияна Йотова ще открие Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която за първи път ще се проведе в София. Домакини на двудневния форум, който е едно от най-престижните събития в календара EBU, ще са Българското национално радио и Българската национална телевизия. Очакват се 150 делегати от 47 медийни организации.

Събитието ще бъде официално открито в 14:00 часа в София Тех Парк, като освен президентът Йотова приветствие към участниците ще имат и заместник-генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер, генералният директор на БНТ Милена Милотинова и генералният директор на БНР Милен Митев.

Медийната среща на върха събира ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа. Това е стратегически форум на високо ниво, насочен към бъдещето на обществените медии – тяхната устойчивост, обществена роля, дигитална трансформация и обща позиция спрямо глобалните технологични платформи.

Медийната среща на EBU е форум за дискусии и обмяна на опит по еволюцията на аудио, визуалното и дигиталното медийно съдържание. Ще се дискутира и ключовата роля на обществените медии в подготовката за кризи и предефинирането на значението на съдържанието „на живо“.

В ефира на БНР генералният директор на общественото радио Милен Митев обърна внимание за необходимостта от независимо финансиране, което да позволи стратегическото развитие на обществените медии. Той призна, че системното недофинансиране нарушава плановете за развитие, а БНР има нужда от такова, за да не изостава от темпото на останалите медии, на аудиторията и нейните променящи се навици.