Оставката на Сарафов е само първа стъпка, смята президентът Йотова

Президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е само първа стъпка. Според нея това е трябвало отдавна да се случи, тъй като, когато няма аргументи той да остане на поста, а има безкрайни дискусии дали това е законно или не, то е било по-добре той да се оттегли, за да отпуши целия процес.

Президентът Йотова отбеляза, че оттук нататък отговорността е на 52-рото Народното събрание и по този повод тя изрази надежда депутатите с максимален консенсус да изберат нов Висш съдебен съвет с достатъчно авторитетен състав, който да гарантира прозрачността на всички процедури.

Държавният глава добави: „Ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост“.