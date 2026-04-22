Revolut обсъжда оценка от 200 млрд. долара преди дебют на борсата през 2028 година

Компанията за финансови технологии Revolut се готви за голямо излизане на борсата, при което може да бъде оценена между 150 и 200 млрд. долара. Ако това се случи, основателят Ник Сторонски може да стане един от най-богатите хора в света.

Компанията е базирана в Лондон и наскоро получи пълен банков лиценз във Великобритания, но планира първично публично предлагане най-рано през 2028 година.

Според източници на Financial Times, тази висока оценка се обсъжда вътрешно, но все още не е официално потвърдена. Ако достигне тези нива, дялът на Сторонски може да нарасне значително – до около 40%, което би означавало лично състояние от около 80 млрд. долара.

В момента Revolut продължава бърз растеж – последно е оценена на 75 млрд. долара, а сред инвеститорите е и Nvidia. Компанията подготвя и нова продажба на акции, която може да я оцени на над 100 млрд. долара и да даде възможност на ранни инвеститори като Balderton Capital и Index Ventures да реализират печалби.

От старта си през 2015 г. Revolut се превърна в най-скъпия финтех стартъп в Европа. Миналата година увеличи печалбата си с 57% до 1.7 млрд. паунда при приходи от 4.5 млрд. паунда.

Ключов фактор за растежа ѝ е получаването на банков лиценз във Великобритания, който ще ѝ позволи да предлага кредити и депозити директно и да се конкурира по-ефективно с традиционните банки.