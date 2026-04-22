Volkswagen представя седан и кросоувър ID за Китай

Преди автомобилното изложение в Пекин, Volkswagen проведе отделна презентация, където освен здравия концепт Jetta X SUV, представи два нови електрически модела от семейството ID: седанът Unyx 09 и кросоувърът Aura T6.

Седанът ID.Unyx 09 е разработен съвместно с XPeng.

Според Autohome, петметровият модел B-Class съчетава усъвършенствани интелигентни технологии.

Пазарното пускане на модела е планирано за втората половина на тази година.

На средноразмерния петместен кросоувър ID.Aura T6 са обещани и усъвършенствани интелигентни технологии, включително система за подпомагане на водача, разработена от Carizon, компания, основана от Volkswagen Group и Horizon Robotics.

Пазарният дебют на кросоувъра също е планиран за тази година.

И двата модела споделят платформата CEA, разработена в Китай.

Спецификациите за седана и кросоувъра все още не са обявени. Представители на Volkswagen заявиха, че 2026 г. ще отбележи началото на най-голямата продуктова офанзива на компанията на китайския пазар. До 2027 г. групата ще представи нов модел на китайския пазар.