РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Volkswagen представя седан и кросоувър ID за Китай

Седанът ID.Unyx 09 Фолксваген.

Преди автомобилното изложение в Пекин, Volkswagen проведе отделна презентация, където освен здравия концепт Jetta X SUV, представи два нови електрически модела от семейството ID: седанът Unyx 09 и кросоувърът Aura T6.

Седанът ID.Unyx 09 е разработен съвместно с XPeng.

Според Autohome, петметровият модел B-Class съчетава усъвършенствани интелигентни технологии.

Пазарното пускане на модела е планирано за втората половина на тази година.

На средноразмерния петместен кросоувър ID.Aura T6 са обещани и усъвършенствани интелигентни технологии, включително система за подпомагане на водача, разработена от Carizon, компания, основана от Volkswagen Group и Horizon Robotics.

krosouvar id.aura t6 folksvagen

Пазарният дебют на кросоувъра също е планиран за тази година.

И двата модела споделят платформата CEA, разработена в Китай.

Спецификациите за седана и кросоувъра все още не са обявени. Представители на Volkswagen заявиха, че 2026 г. ще отбележи началото на най-голямата продуктова офанзива на компанията на китайския пазар. До 2027 г. групата ще представи нов модел на китайския пазар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.