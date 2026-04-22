Започва разширението на 70 м от път I-8 в района на ГКПП „Калотина“

Днес, 22 април, се ограничава движението в платното за София в участък с дължина близо 700 м при 1-ви км на пътя София – Калотина. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за ГКПП „Калотина“, отбелязват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причината за това е модернизацията на около 70 метра от първокласния път I-8 в района на ГКПП „Калотина“. Строително-монтажни работи ще се извършват в района на граничния пункт като трасето ще бъде разширено и ще има по две платна в посока.

Изпълнител на строително-монтажните работи на отсечката е Консорциум „Калотина 2020“ ДЗЗД,

избран след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 календарни дни. Стойността на договора е 521 544,43 евро с ДДС. Строителният надзор е възложен на „Консулт Инженерингс“ ЕООД, а техният договор е за 4877,72 евро с ДДС.

След извършване на строителството в платното за София, модернизацията ще продължи в платното в посока към граничния пункт.

Прогнозният срок за завършване на строителните работи е средата на юли 2026 година.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в пътната агенция.