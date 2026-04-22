OpenAI залага 1.5 млрд. долара в корпоративния AI с ново дружество DeployCo

Компанията за изкуствен интелект OpenAI планира да вложи до 1.5 милиарда долара в нов общ проект с инвестиционни фондове, съобщава Financial Times. Първоначално компанията ще инвестира 500 милиона долара в новата структура, наречена DeployCo. Очаква се тя да бъде оценена на около 10 милиарда долара в предстоящ кръг на финансиране в началото на май. Основната идея е чрез този проект по-бързо да се внедрят AI инструментите на OpenAI в бизнеса и големите компании.

OpenAI ще има по-голям контрол върху решенията в DeployCo чрез специален вид акции с повече гласове. Инвеститорите в проекта ще влагат средства за период от пет години, като OpenAI им обещава фиксирана годишна доходност от 17.5 процента.

Компанията си оставя възможност да инвестира още 1 милиард долара на по-късен етап. Сред другите големи инвеститори са TPG, Bain Capital, Advent International, Brookfield и Goanna Capital, които общо ще вложат още около 4 милиарда долара.

Информацията все още не е официално потвърдена, а компаниите не са коментирали публично.

По-широкият контекст е, че OpenAI и конкурентът ѝ Anthropic се опитват да привлекат такива инвестиционни фондове, защото те имат голямо влияние върху решенията на бизнеса какъв софтуер и AI технологии да използва. В последно време OpenAI все повече се насочва към корпоративния пазар, където Anthropic засега се смята за по-добре позиционирана.