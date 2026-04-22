Правителството връща 1,4 млрд. евро неусвоен капитал от ББР в държавния бюджет

- Правителството намалява капитала на Българската банка за развитие с 1,445 млрд. евро.
- След като през 2025 г. капиталът на ББР бе увеличен с близо 2 млрд. евро, банката е заявила усвояване на 600 млн. евро от тях.
- Останалите 1,4 млрд. евро остават неусвоени 8 месеца след увеличението на капитала на банката.
- Тези средства не трябва да стоят неизползвани – българските граждани имат нужда от тях, защото това са техните пари от техните данъци.
- Затова 1,4 млрд. евро неусвоен капитал от ББР ще бъдат върнати в държавния бюджет, където ще могат да се ползват за всички видове разплащания в държавата.
- Проверяваме и сигнал в публичното пространство за лоши практики в кредитирането в ББР – които няма да допуснем като принципал на банката.
