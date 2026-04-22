Румъния купи молдовското пристанище „Джурджулещ“, което има достъп до Черно море

Румъния официално придоби Международното свободно пристанище „Джурджулещ“ в Молдова от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Сделката беше финализирана от румънската компания Constanta Sea Ports Authority (APM), която сега управлява пристанището, разположено на 133 км от Черно море, при сливането на реките Прут и Дунав.

Пристанището е построено през 2006 г. и дава на Молдова достъп до Черно море.

Неговата инфраструктура включва нефтен терминал с капацитет за съхранение на 63 000 тона, два зърнени терминала, склад за други товари и бизнес парк. Пристанището обработва над 70% от морския внос и износ на Молдова, с годишен товарооборот от приблизително 2 милиона тона.

Румънското правителство обясни, че инвестицията ще засили стратегическата роля на пристанище „Констанца“ в Черноморския регион, превръщайки го в регионален център, свързващ Европейския съюз със съседните територии и позволявайки му да „участва в процеса на възстановяване на Украйна“.

Инфраструктурата на пристанището ще бъде обновена, а капацитетът му за пропускателна способност ще бъде увеличен.

Стойността на сделката не е официално оповестена.

В началото на април обаче Йонел Скрьощенану, държавен секретар в румънското Министерство на транспорта, говори за набиране на 62 милиона долара от резервния фонд за закупуване на пристанището.

Миналата година румънската APM вече се опита да придобие „Джурджулещ“ от ЕБВР, но сделката се провали поради позицията на миноритарния ѝ акционер – Fondul Proprietatea. Компанията счете цената на сделката за завишена.