Deutsche Telekom планира нов холдинг за обединение с T-Mobile US

Германската телекомуникационна компания Deutsche Telekom обмисля да се слее напълно с T-Mobile US – ход, който може да се превърне в най-голямата подобна сделка в историята. Идеята е да се създаде нова компания тип холдинг, която да обедини двете чрез размяна на акции. Всъщност Deutsche Telekom вече контролира T-Mobile, тъй като държи около 53% от нея.

След новината акциите на T-Mobile леко поскъпнаха. В момента тя струва около 218 млрд. долара, а Deutsche Telekom – около 166 млрд. долара. Ако сделката се осъществи, новата компания може да стане най-големият мобилен оператор в света по пазарна стойност, изпреварвайки China Mobile.

Според анализатори целта на Deutsche Telekom е да затегне контрола върху най-силния си актив – T-Mobile и да развива бизнеса си около него. Засега обаче разговорите са в ранен етап и не е сигурно дали ще има сделка. Освен това ще е нужно и политическо одобрение. Компаниите не коментират официално темата.

Deutsche Telekom притежава T-Mobile още от 2000 г., когато купува американската компания VoiceStream и я преименува. С времето делът ѝ намалява заради последващи сливания на T-Mobile с други оператори.

Важно е и това, че акционерите на Deutsche Telekom – включително германската държава – също ще трябва да одобрят евентуалното сливане.

Финансово, Deutsche Telekom се представя стабилно, макар прогнозите ѝ за бъдещето да са смесени. В същото време T-Mobile очаква по-добри резултати през следващите години.