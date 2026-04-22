Столичният общински съвет реши да влее IV МБАЛ във II МБАЛ

На извънредно заседание Столичният общински съвет реши да обедини две болници – IV МБАЛ ще се влее във II МБАЛ. Председателят на Комисията по здравеопазването в Столичния общински съвет – Ваня Григорова коментира, че медиците не са вземали пълните си възнаграждения от месеци.

Тя добави, цитирана от БНР, че ще трябва да се тегли заем, за да може и заплатите да се платят, и осигуровките – в размер на около 180 000 евро – да бъдат внесени в Националната агенция по приходите. Ваня Григорова отбеляза, че има кадрови проблеми в управлението на IV МБАЛ и те са довели до проблемите.

По думите й столичните общинари не са срещнали съдействие от страна на ръководството за предоставяне на документи за изясняване на реалното състояние на лечебното заведение.

С приетото днес решение „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД става универсален правоприемник на прекратеното дружество „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение- София“ ЕАД и поема активите и пасивите му. Всички права и задължения на вливащото се дружество стават права и задължения на приемащото дружество.

Приемащото търговско дружество „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД ще продължи да изпълнява извършваните от „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД дейности, като в клиниките по хирургия и
урология дейността ще се извършва след промени в разрешението за осъществяване на лечебна дейност чрез вписване на нови медицински дейности и издадена заповед на министъра на здравеопазването.

