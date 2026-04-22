Създават национална депозитна система за бутилки

С промени в Закона за управление на отпадъците се предлага създаването на национална депозитна система за бутилки. Тя ще се изгради и управлява от национален депозитен оператор, който ще е „независимо юридическо лице“. Измененията са публикувани за обществено обсъждане, като срокът за предложения е до 21 май тази година. Целта е да се осигури постигане на изискваните нива на разделно събиране, повторна употреба и рециклиране.

С промените се предвижда да се приведе националното законодателство в съответствие с европейския регламент относно опаковките и отпадъците от тях.

Регламентът въвежда изискване към държавите членки за високи нива на разделно събиране на опаковките за напитки, включително за въвеждане на депозитни системи за пластмасови бутилки и метални съдове за еднократна употреба, освен в случаите, когато се постигне и докаже поне 80% събираемост до 2026 година

От екоминистерството отбелязват, че при приемането на националната депозитна система ще се повиши разделното събиране, а това ще допринесе за по-малко отпадъци. Това от своя страна ще доведе и до намаляване на разходите на общините, свързани със сметосъбирането и почистването.

Размерът на депозита ще се определя от националния депозитен оператор по прозрачен и недискриминационен начин, така че потребителите да бъдат насърчавани да връщат обратно така наречените депозитни опаковки. Очаква се размерът на депозита, който ще бъде възстановяван на крайните ползватели, да бъде съгласуван с министъра на околната среда и водите.