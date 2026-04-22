Шарл Мишел обвини Урсула фон дер Лайен в опит за „заграбване на власт“ в ЕС

Политически конфликт избухна в ръководството на Европейския съюз. Бившият председател на Европейския съвет, Шарл Мишел, отправи остри критики към настоящия ръководител на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен.

Според публикация на The New York Times, Мишел директно е обвинил своята колежка в стремеж към прекомерна концентрация на правомощия и опити за „заграбване на власт“ в рамките на европейските институции.

Според Мишел стилът на управление на Фон сер Лайен придобива авторитарни черти, което противоречи на демократичните принципи, залегнали в основата на ЕС.

Бившият белгийски премиер подчертава, че опитите на Европейската комисия да поеме пълен контрол над ключови политически процеси не съответстват на разпоредбите на действащите европейски договори.

Той изрази загриженост, че под ръководството на Фон дер Лайен изпълнителният орган на ЕС все по-често излиза извън рамките на своите формални правомощия, пренебрегвайки интересите на отделни държави членки и други структури на блока.

Мишел отбелязва, че настоящата тенденция към централизация на решенията в ръцете на председателя на ЕК подкопава доверието в колективното ръководство на Европа. Той акцентира върху факта, че институционалната структура на съюза е изградена върху система за взаимен контрол и баланс, която според него в момента е нарушена в полза на амбициите на един-единствен политик.

Този ход бележи поредния етап от дългогодишното съперничество между двамата висши брюкселски функционери, което многократно е било обект на коментари в западната преса.

Експерти посочват, че подобни публични обвинения в „заграбване на власт“ в сърцето на Европейския съюз могат сериозно да усложнят процеса на вземане на решения в Брюксел. Това е особено валидно по въпроси, свързани с външната политика и сигурността, където единството между страните членки е от критично значение.