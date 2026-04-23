Отпускат 1.9 млн. евро за детската онкохематология в ИСУЛ

От Министерството на здравеопазването ще инвестират 1.9 млн. евро в обновяването на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където се лекуват деца от цялата страна в единствения в България център за трансплантация на хемопоетични клетки при деца. Целта е да се подобри грижата за малките пациенти.

Клиниката не е ремонтирана основно повече от 17 години, като това се отразява както на условията за лечение, така и на работата на медицинските екипи. С осигурените средства ще бъде извършен цялостен ремонт, включващ покрива, болничните стаи, санитарните помещения и кабинетите, както и пълна подмяна на електрическите, ВиК и вентилационните системи.

Част от констатираните пролблеми в клиниката включват това, че е недопустимо през сектора да се осъществява връзка с други части на болницата от гледна точка на хигиената. В момента отделението разполага със 7 стаи със самостоятелна баня с тоалетна и 2 стаи без. При обновяването се предвиждат 14 стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел.

Очаква се да бъде изградена и съвременна система за медицински газове и климатизация, а паралелно с ремонтите ще се достави ново оборудване и обзавеждане.

Обновената база ще помогне за по-добра защита от инфекции и ще създаде по-добри условия както за пациентите, така и за техните семейства, уверяват от здравното ведомство.