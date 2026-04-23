L’Oréal Group започва 2026 година с ръст на приходите от 7.6 процента

Френският козметичен концерн L’Oréal Group започва фискалната 2026 година със силен растеж. Приходите ѝ се увеличават със 7.6% и достигат 12.2 млрд. евро, което е над очакванията на пазара. Това е и подобрение спрямо предходното тримесечие, когато резултатите бяха по-слаби от прогнозите.

Компанията обяснява успеха си с по-силни продажби в ключови категории като парфюми, продукти за коса и грим, както и с постепенно подобрение при грижата за кожата. Допълнително предимство носи и силното ѝ присъствие в онлайн продажбите, особено на развиващите се пазари.

Главният изпълнителен директор Никола Хиеронимус подчертава, че компанията не само расте заедно с пазара на козметика, но и увеличава своя дял в него. Според него, ключова роля имат иновациите и засилените инвестиции в нови продукти.

В началото на годината L’Oréal завършва и важно придобиване – козметичния бизнес Kering Beauté, който включва и парфюмната марка House of Creed, както и дългосрочни права върху марки като Bottega Veneta и Balenciaga.

По категории най-силен растеж има при професионалните продукти като Kérastase и Redken, следвани от дерматологичната козметика (CeraVe и La Roche-Posay).

По региони най-добре се представят развиващите се пазари с много силен ръст, както и Европа и Северна Америка. Единствено Северна Азия отбелязва спад.

Компанията остава с оптимистична прогноза за следващите месеци въпреки глобалната несигурност, като очаква да продължи да расте и да изпреварва пазара благодарение на силни иновации, разнообразно портфолио и глобално присъствие.

