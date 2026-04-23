Пациентите ще решават с кой лекар да споделят здравното си досие

Потребителите на здравното приложение еЗдраве вече ще могат да предоставят достъп до личното си електронно здравно досие на избрани от тях медицински специалисти. Това ще става чрез новия модул „Достъп“. Контролът върху достъпа до медицинска информация остава изцяло в ръцете на пациента.

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен основно до общопрактикуващите лекари и ТЕЛК комисиите. С новата функционалност можем сами да определяме с кой лекар да я споделим и когато е необходимо, да разрешаваме достъп и на други специалисти или лекари по дентална медицина.

По този начин, когато посещаваме кардиолог, хирург, ендокринолог, стоматолог или друг специалист, можем да споделим важната медицинска информация от досието ни. Потребителите могат самостоятелно да изберат конкретен лекар от списък, съдържащ имена, специалност и уникален идентификационен номер (УИН) на медицинския специалист. Наред с това лекарите също имат възможност да отправят заявка за достъп, която пациентът може да одобри или откаже.

При подадена заявка потребителят ще получава известие в приложението, ако е активирал функцията за нотификации. За профилите на деца е предвидена възможност достъпът да бъде разрешаван след потвърждение от родител.