51,11% е била избирателната активност на предсрочните избори на 19 април

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април.
Това съобщи Росица Матева в „Интервюто след Новините на NOVA”.
Гласували са 3 360 330 души. Най-ниска избирателна активност е имало в Кърджали – 29,53%.
Най-високата е била в 23-ти МИР в София – 59,47%.
В събота ЦИК ще обяви поименния списък с депутатите в новия парламент.
21 кандидати се отказаха от парламента, повечето от ДПС, Хамид Хамид и Байрам Байрам се връщат в Народното събрание.
Следва свикване на първо заседание, което, по прогнози, ще се случи следващата сряда или четвъртък.
След това победителите на изборите – „Прогресивна България”, ще получат първия мандат от президента Илияна Йотова за съставяне на правителство, което найвероятно ще стане след първомайските празници.