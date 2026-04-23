51,11% е била избирателната активност на предсрочните избори на 19 април

Това съобщи Росица Матева в „Интервюто след Новините на NOVA”.

Гласували са 3 360 330 души. Най-ниска избирателна активност е имало в Кърджали – 29,53%.

Най-високата е била в 23-ти МИР в София – 59,47%.

В събота ЦИК ще обяви поименния списък с депутатите в новия парламент.

21 кандидати се отказаха от парламента, повечето от ДПС, Хамид Хамид и Байрам Байрам се връщат в Народното събрание.

Следва свикване на първо заседание, което, по прогнози, ще се случи следващата сряда или четвъртък.

След това победителите на изборите – „Прогресивна България”, ще получат първия мандат от президента Илияна Йотова за съставяне на правителство, което найвероятно ще стане след първомайските празници.