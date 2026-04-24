Крайдунавски кметове притеснени – броени дни остават за справянето с комари

Броени дни остават до края на април. Според кметове на крайдунавски населени места, ако до края на месеца не бъдат организирани нужните обработки срещу комари, общините няма да могат да се справят с популацията им.

Припомняме, че на 8 април стана ясно, че здравното министерство е прекратило обществена поръчка в размер на 1.065 млн. евро без ДДС с пет обособени позиции в зависимост от областите, които ще се обработват срещу комари. Мотивът бе, че са открити нарушения.

Кметът на Тутракан Димитър Стефанов предупреди, цитиран от БНР, че спирането на поръчката засяга над 800 000 жители в 35 общини, които ще останат незащитени от насекомите, които освен че причиняват неприятен сърбеж, са преносители и на заболявания.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

