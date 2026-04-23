ЦИК обяви окончателните резултати: ПБ–131 мандата, ГЕРБ-СДС–39, ПП-ДБ–37, ДПС-21, „Възраждане“–12

Официално Централната избирателна комисия (ЦИК) разпредели 240-те депутатски места между 5-те формации, които влизат в следващото 52-ро Народно събрание.
Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
6 627 747 са гражданите с право на глас. Броят на гласувалите е 3 360 330.
Брой унищожени бюлетини, недействителни – 19 233.
Брой намерени хартиени бюлетини и брой намерени от машинно гласуване – 3 360 218.
Брой намерени недействителни гласове от хартиени бюлетини – 69 222.
Брой на действителните гласове е 3 240 156, а 50 733 са отбелязали квадратчето „Не подкрепям никого“. В по-късните часове ще бъде съобщена избирателната активност.
Действителни гласове и мандати:
„Прогресивна България“ – 1 444 920 гласа – 131 мандата;
ГЕРБ-СДС – 433 755 гласа – 39 мандата;
ПП-ДБ – 408 846 гласа – 37 мандата;
ДПС – 230 693 гласа – 21 мандата;
„Възраждане“ – 137 940 гласа – 12 мандата.
Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.