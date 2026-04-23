РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ЦИК обяви окончателните резултати: ПБ–131 мандата, ГЕРБ-СДС–39, ПП-ДБ–37, ДПС-21, „Възраждане“–12

Официално Централната избирателна комисия (ЦИК) разпредели  240-те депутатски места между 5-те формации, които влизат в следващото 52-ро Народно събрание.

Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

6 627 747 са гражданите с право на глас. Броят на гласувалите е 3 360 330.

Брой унищожени бюлетини, недействителни – 19 233.

Брой намерени хартиени бюлетини и брой намерени от машинно гласуване – 3 360 218.

Брой намерени недействителни гласове от хартиени бюлетини – 69 222.

Брой на действителните гласове е 3 240 156, а 50 733 са отбелязали квадратчето „Не подкрепям никого“.  В по-късните часове ще бъде съобщена избирателната активност.

Действителни гласове и мандати:

„Прогресивна България“ – 1 444 920 гласа – 131 мандата;


ГЕРБ-СДС – 433 755 гласа – 39 мандата;


ПП-ДБ – 408 846 гласа – 37 мандата;


ДПС – 230 693 гласа – 21 мандата;


„Възраждане“ – 137 940 гласа – 12 мандата.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.