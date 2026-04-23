Най-добре се справят авиокомпаниите със силни програми за хеджиране на горивото

Авиопревозвачите, които фиксират част от разходите си за гориво предварително чрез фючърси и опции, обикновено преминават по-лесно през периоди на ценови шок. Според анализа на Freedom24, европейските авиокомпании изглеждат значително по-добре подготвени от американските. Според индустриални данни европейските превозвачи са хеджирали средно около 80% от нуждите си от гориво за 2026 година.

easyJet е фиксирала 84% от горивото си за първата половина на годината, Ryanair – 84% за първото полугодие и 62% за второто, а Lufthansa – около 82 на сто.

Ryanair се откроява със своя модел на строг контрол върху разходите, активно хеджиране и висока заетост на самолетите. Въпреки това компанията предупреждава, че при продължителна криза може да се стигне до 10-20% недостиг на гориво през лятото.

Авиокомпании със силна ценова сила се справят най-добре

Премиум авиокомпаниите обикновено се справят по-добре с подобни шокове, тъй като могат по-бързо да прехвърлят по-високите разходи към клиентите, посочват от Freedom24.

Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines вече увеличават такси за багаж, горивни надбавки и цени на билетите. Delta има и допълнително предимство – собствена рафинерия в Пенсилвания. Компанията очаква тя да компенсира около 300 млн. долара от разходите през второто тримесечие, при общо увеличение на разходите за гориво от около 2 млрд. долара.

Авиокомпании с модерен флот също са по-устойчиви

Ефективността на флота също играе ключова роля. Новите самолети Airbus A320neo, A321neo и Boeing 737 MAX позволяват намаление на разхода на гориво с приблизително 15-20% спрямо по-старите модели.

Кои са най-уязвими

Най-уязвими остават ултранискотарифните превозвачи без силни програми за хеджиране и с клиенти, чувствителни към цените, отбелязват в анализа си от Freedom24.

Според данни на Barclays при сегашните ценови нива най-големите американски авиокомпании могат да понесат допълнителни разходи от около 280 млн. долара седмично, което би означавало над 11 млрд. долара за 2026 година.

Какво означава това за инвеститорите

В краткосрочен план авиокомпаниите остават един от секторите, най-чувствителни към енергийни шокове.

Дори при понижение на цените на петрола натискът върху индустрията може да продължи още няколко тримесечия заради високите цени на авиационното гориво и бавното възстановяване на рафиниращия капацитет.

