Броят на мултимилионерите по света се е утроил от 2021 г. насам

През следващите пет години броят на милиардерите по света ще нарасне с 25%, за да достигне 3915, според Доклада за богатството на Knight Frank. Агенцията изчислява, че броят на мултимилионерите (с нетно състояние от поне 30 милиона долара) се е увеличил с повече от 300% от 2021 г. насам – от 162 191 на 713 626.

Анализаторите на Knight Frank смятат, че ръстът на броя на милиардерите и милионерите показва „дълбоко структурно ускорение“ в създаването на богатство в световен мащаб. Авторите на доклада отбелязват, че богатството на милиардерите и милионерите се е увеличило значително благодарение на печалбите от технологии, включително изкуствен интелект.

Към 2026 г.

Северна Америка е водеща в света с 37% от общия брой милиардери в света,

следвана от Азиатско-тихоокеанския регион (31%). Делът на милиардерите в Европа е малко над 25 процента.

Докладът за богатството показва, че увеличението на броя на милиардерите през следващите пет години ще бъде обусловено от бързо развиващите се икономики, включително Индонезия, Саудитска Арабия, Полша и Виетнам.

Knight Frank прогнозира, че броят на милиардерите ще нарасне най-бързо в Саудитска Арабия – от 23 през 2026 г. до 65 през 2031 гforkd. Очаква се броят им да се увеличи повече от два пъти в Полша – от 13 на 29 за същия период, и в Швеция – с 81%, от 32 на 58.