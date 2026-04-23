Георги Георгиев от ГЕРБ се отказа от депутатското си място в новия парламент

Бившият правосъден министър и депутат от ГЕРБ Георги Георгиев е заявил пред Централната избирателна комисия, че не иска да бъде народен представител в 52-рото Народно събрание. Това стана ясно от негов пост във „Фейсбук“, чрез който благодари на избирателите си за гласуваното доверие към него.

Георгиев остава част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължава да работи по важни законодателни реформи.

„Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората“, пише Георгиев.