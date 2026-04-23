„Булгаргаз“ предлага по-висока цена на природния газ за май – 35,98 евро за мегаватчас. Това стана ясно на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Изпълнителният директор на газовия доставчик Веселин Синабов заяви, че дружеството няма основания да променя първоначалното си предложение. Така цената за май ще бъде с близо 5% по-висока спрямо април, когато тя беше 34,27 евро за мегаватчас.

Според „Булгаргаз“ все още не се наблюдава съществен спад в потреблението, тъй като отоплителният сезон не е приключил. Въпреки очакванията за по-топло време, заявките за газ остават по-високи от първоначалните прогнози.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски също отбеляза, че по-хладното време и геополитическата обстановка влияят върху пазара, но изрази надежда за понижение на потреблението с края на сезона.

От дружеството подчертаха, че през изминалия отоплителен сезон цените са били с около 20% по-ниски в сравнение с предходната година.

Окончателното решение за цената на природния газ за май ще бъде взето от регулатора на 30 април.