Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ с мандат от една година

Габриела Наплатанова е новият председател на Съвета за електронни медии с мандат от една година. Тя поема поста от Симона Велева, която реши да не се кандидатира за втори мандат.

Сред основните приоритети на Наплатанова са създаването на по-благоприятна медийна среда и възстановяването на общественото доверие към традиционните медии. Тя подчерта, че ще разчита на колегиалност, диалог и прозрачност в работата на регулатора.

Новият председател акцентира и върху необходимостта от финансово укрепване на обществените медии.

Преди избора членовете на СЕМ оцениха мандата на Велева като успешен, като беше отчетен и изборът на генерален директор на Българската национална телевизия след продължителни съдебни спорове. Единствено Галина Георгиева отправи критики към досегашния председател.