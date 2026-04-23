Челен сблъсък на влакове в Дания, четирима се борят за живота си

Четирима души са в критично състояние, а още 13 са ранени след челен сблъсък на два влака в северната част на Дания, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал между градовете Хилерьод и Кагеруп, на около 40 километра северно от Копенхаген. Снимки от мястото показват два влака с видими повреди в предната част, спрели един срещу друг в гориста местност, заобиколени от екипи на спешните служби.

По данни на спасителните екипи става въпрос за сблъсък между два регионални влака.

„Има пострадали пътници. Всички са евакуирани от композициите и няма затиснати хора“, заяви говорител на службите, цитиран от в. „Индипендънт“.

Ранените са транспортирани с линейки и хеликоптери до болници в района. Полицията съобщи, че на място се извършват технически разследвания.

