Мицотакис призова ЕС да има план „Б“ при разрастване на енергийната криза

Международната общност е изправена пред потенциална мащабна криза и страните от ЕС трябва да имат план „Б“ в случай на влошаване на кризата. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви това по време на 11-ия Делфийски икономически форум.

Мицотакис изрази подкрепа за европейски план за действие при извънредни ситуации, предупреждавайки, че продължителната криза не може да се справи самостоятелно на национално ниво. „Призовавам всички да бъдат прагматични и да имат план „Б“ в случай на разпространяване на кризата, тъй като никоя страна не може да поддържа икономиката си без европейска подкрепа“, каза той. Премиерът определи настоящата ситуация като изключително критична. „Вероятно сме изправени пред криза със значителни мащаби. Ако блокадата на Ормузкия проток продължи, е само въпрос на време да се сблъскаме с много значителни прекъсвания в доставките на петрол и петролни продукти, значително увеличение на цените на енергията, недостиг на торове, нарастваща инфлация и забавяне на икономическия растеж“, цитира премиера гръцкият вестник Proto Thema.

Мицотакис подчерта необходимостта от незабавно дипломатическо решение на настоящата ситуация

и подкрепи позицията на председателя на Европейския съвет Антонио Коща относно необходимостта от деескалация. „Съгласен съм с Коща, че първият приоритет е постоянно прекратяване на огъня, което ще ни върне към ситуацията преди войната. Открит морски път през Ормузкия проток не може да бъде платен, така че трябва да подкрепим дипломатическо решение“, каза премиерът.

В същото време Мицотакис отбеляза, че Европа не може да се ограничава до желания или очаквания за бързо връщане към нормалното, а трябва да бъде подготвена за най-лошия сценарий. „Тази криза е възможност да преосмислим позицията си относно стратегическата автономност и енергийната сигурност“, каза той.

В този контекст

премиерът засегна въпроса за ядрената енергия.

„Трябва да бъдем амбициозни по отношение на ядрената енергия. Години наред обсъждаме това; не харесваме ядрената енергия, защото е „лоша“. Вижте Германия сега: тя затвори електроцентралите си и гори въглища. И ще продължи да го прави до 2036 година. Това е грешно от екологична и икономическа гледна точка“, каза Мицотакис. „Трябва да развием автономност. Превръщането в ядрена сила ще отнеме време, но като европеец казвам, че трябва да оставим настрана идеологическите дебати, да бъдем прагматични и да признаем, че ядрената енергия ще бъде част от решението, като разработваме собствени технологии, а не ги внасяме от САЩ или Корея“, подчерта премиерът.

Участие в Многонационалните сили

Мицотакис постави особен акцент върху свободата на корабоплаване. „Трябва да гарантираме нашата роля, тъй като сме световната корабна суперсила“, обясни премиерът. „Ако някога има нужда от многонационални сили, които да осигурят прекратяване на огъня, ще се радваме да участваме. Направихме това в Червено море; ръководихме операция „Аспидес“ („Щитове“), за да спрем атаките на хусите“, отбеляза Мицотакис. „Ако ме питате дали съм доволен от участието на европейски държави, отговорът е „не“. Можем да направим повече. Ако искаме да приемаме сериозно стратегическата си автономия, тогава държавите членки трябва да допринесат с ресурси. Едно е 10 държави членки да изпращат кораби, а съвсем друго е, когато само три го правят. Ако искаме да имаме място на масата за преговори, трябва да присъстваме и да демонстрираме, че можем да допринесем“, подчерта Мицотакис.