Готови ли сте за нов локдаун? – пита Георги Велев от 3eNews по време на „Медийните класове“ на УНСС

Готови ли сте за нов локдаун? С този въпрос Георги Велев – главният редактор на 3eNews – започна лекцията си, която изнесе пред студенти по време на деветото издание на „Медийните класове“ в УНСС. Инициативата за провеждането им е на катедра „Медии и обществени комуникации“ (на снимката до Георги Велев е доц. Светла Цанкова) и тази година е посветена на колегата от БАНКЕРЪ – Иван Рачев.

Студентите бяха изненадани от въпроса и Георги Велев обясни, че заради петролната криза, предизвикана от последните събития в Иран, се чуват призиви в Европейската комисия драстично да се ограничат транспортните придвижвания с цел пестене на разходи. Велев призна, че и той самият не е готов за пореден локдаун, но нищо не трябва да се изключва.

След това той накратко представи 3eNews – медия, част от голямата група на dir.bg, която се е фокусирала върху темите икономика, екология, енергетика. Сподели, че е познавал Иван Рачев и той липсва на колегите си, тъй като ги е провокирал да мислят „извън рамката“. Сега например щял да попита: „А защо само да губим от една петролна криза? Няма ли варианти и да спечелим от нея?“

Георги Велев се върна към първите си стъпки в журналистиката – когато в трети курс -още студент в УНСС заедно с други свои деветима колеги – започват работа във вестник „Класа“. Тогава нямал много възможности да избира – редакторите му казали: „Ти ще си „Енергетика“. „А аз нищо не разбирах“, призна Велев. Той предупреди, че бизнес журналистиката е сложна, но за сметка на това е много интересна.

Освен това благодарение на нея можеш да обясниш на другите защо нещо струва определена цена, а не да кажеш: „Те – моите комшии – ми казаха, че от утре цената ще е такава, защото така са решили“. А когато има изкривявания на пазара, можеш във всеки един момент да попиташ двете институции, които следят за това – Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, обясни Велев.

Той отдели специално внимание на математиката, признавайки, че тя не е никак лоша наука. Разказа, как като студенти в УНСС, учещи за бъдещи журналисти, успели да се преборят да нямат дисциплината „Математика“, но сега си дават сметка, че страдат от липсата й и техният успех тогава бил голяма грешка.

Математиката може да е трудна – има матрици, детерминанти – но в базовите си основи е важна и се ползва всеки ден – като проценти, функции, ДДС. Да, на компютъра ни е лесно – виждаме числата, но е друго, когато сам си направиш изчислението и можеш да обясниш защо цената на горивото е толкова, защо нивата на вредните емисии са се променили, обясни Велев.

След това засегна темата с екологията – друга важна тема, която в 3eNews специално следят. Велев сподели надеждата си, че новите поколения ще се справят с най-големите й проблеми.

„Няколко пъти съм ходил на климатични форуми, свързани с опазването на глобалния климат, посветени на намаляването на въглеродните емисии – все теми, които ни звучат далечно, но пряко ни засягат„, сподели Велев. След това директно попита студентите: „Обичате ли да ходите във Венеция?“

А след положителния отговор, предупреди: „След 50 години няма да я има – отивайте сега“. След този съвет Георги Велев призна, че, за съжаление, процесите, свързани с покачването на морското равнище, са необратими и каквито и мерки да се предприемат, предизвикателствата, които ни очакват, ще са сериозни. Той добави и че Европа е с ограничени възможности и разчита на САЩ и на Китай за всевъзможни неща, тъй като собственото й производство се е изнесло в чужбина заради глупавите й регулации.

Живеем на хубаво място, въпреки че непрекъснато се говори, че унищожаваме природата си. Само трябва да помислим – отново извън рамката – как можем да върнем Европа на глобалната карта на икономиката, провокира Велев студентите в края на лекцията си.

Днес „Медийните класове“ продължават – от 12:30 ч. в зала 4041 – с тема „Журналистическо разследване“ с гост-лектор – Миролюба Бенатова.