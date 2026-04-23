"Възраждане" внася в НС предложение българското правителство да наложи вето на парите за Украйна

Председателят на “Възраждане” – Костадин Костадинов, съобщи, че политическата организация ще внесе проект на решение, с който да се задължи българското правителство да наложи вето над помощта, която Европейската комисия възнамерява да предостави на Украйна.

“Тази помощ, която възнамеряват да дадат на Украйна, ще излезе от джобовете на всеки един от нас. В момента българската държава няма достатъчно пари за здравеопазване, образование, за социални помощи, за пенсии, няма достатъчно пари за българската армия, но ще дават пари на Украйна. Това е не само нелогично, но и предателство към българския народ”, категоричен е Костадинов.

От “Възраждане” застават категорично зад позицията си, която продължават да следват последователно, че България не трябва да участва в предоставянето на военна помощ за войната в Украйна, където воюват два братски за нас народа. На летище София не трябва да има чужди самолети, чието присъствие представлява опасност за националната ни сигурност.

