Производителят на детски храни „Слънчо" плаща по 0.20 евро дивидент за 2025 г.

бизнес климат пари

Фирмата за производство на детски каши на зърнена основа, пшенични пръчици и зърнени храни „Слънчо“ АД – Свищов ще изплати дивидент от по 0.20 евро на акция от печалбата си за 2025 година. Предложението на мениджърите е гласувано от редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 20 април в Свищов.

Компанията отчете нетна печалба за миналата година в размер на 793 338.41 евро.

Общо 640 000 евро от нея ще получат акционерите на публичното дружество

Изплащането на дивидента ще започне на 18 май и ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД.

Правото да получат част от печабата имат акционери, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 4 май. А сделки с акции на дружеството с право на дивидент могат да се ключват на „Българска фондова борса“ до 29 април. През последните дванадесет месеца акциите на дружеството се повишиха от 5.42 евро до 7 евро в момента. 

Останалите 153 338.41 евро от положителния финансов разултат за миналата година ще останат като неразпределена печалба.

Общото събрание обсъди и прие доклада на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за миналата година.

Всички членове на съвета на директорите на „Слънчо“ АД са освободени от отговорност за дейността им през 2025 година. Акционерите определиха и размера на възнагражденията на мениджърите и на изпълнителния директор за 2026 година. Всечки член на борда ще получава по 1650 евро месечно, а изпълнителният директор – 1200 евро месечно.

Общото събрание е приело и предложените промени в устава на дружеството

във връзка с приеването на Закона за въвеждане на еврото в България. Капиталът на дружеството е размер на 1 632 000 евро, разпределен в 3 200 000 акции всяка с номинал от по 0.51 евро.

Друга промяна в устава дава право на членовете на съвета на директорите в продължение на две години да увеличават капитала на „Слънчо“ АД чрез издаване на нови акции до 1 022 583.76 евро.

Капиталът може да бъде намален чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството или чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, ако тя е по-висока от номинала от 0.51 евро.

От нетната печалба за 2024 г. фирмата също изплати дивидент – по 0.40 лева на акция, а акционерите си разпределиха сумата от 1 280 000 лева. 

