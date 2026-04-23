РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

САЩ спират доставки на долари за Ирак и замразяват военното сътрудничество

Администрацията на Съединените щати е прекратила доставките на американски долари за Ирак и е замразила част от програмите за военно сътрудничество, засилвайки натиска върху Багдад да ограничи влиянието на подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

По данни на американски и иракски представители наскоро е била блокирана доставка на близо 500 млн. долара в брой, средства от приходите от иракски петрол, съхранявани във Федералния резерв на Ню Йорк. Решението е взето заради опасения, че част от средствата може да достигнат до милиции, свързани с Техеран, пише „Уолстрийт джърнъл“.

Това е вторият случай от началото на войната с Иран през февруари, в който планирана доставка на долари до Централната банка на Ирак е отложена. Мярката идва след серия атаки от страна на милиции срещу американски обекти в Ирак и съседни държави.

От Централната банка на Ирак заявиха, че страната не изпитва недостиг на долари и че са удовлетворени всички заявки от банки и обменни бюра. След 2003 г. приходите от иракски петрол се съхраняват в САЩ, откъдето ежегодно се транспортират милиарди долари в брой за поддържане на икономиката, която разчита силно на кешови разплащания.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот каза, че неспособността на иракското правителство да предотврати атаките, както и подкрепата на определени политически и финансови кръгове за милициите, вредят на двустранните отношения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.