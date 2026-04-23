Китайският юан ще измести йената от второто място в световната търговия с валутни опции

Китайският юан е напът да изпревари йената като втората най-търгувана валута спрямо долара на пазара на валутни опции, твърди базираната в Лондон клирингова къща LCH. Вероятно двойката долар-офшорни юани ще заеме второто място след кроса евро-долар когато Банката за международни разплащания публикува следващото си тригодишно проучване на пазарите на валутни и извънборсови деривативи през 2028 г., смята Андрю Бечълър – ръководител на звеното за валутна търговия на фирмата – LCH ForexClear.

„Интернационализацията на юана е реална“, посочил Бечълър в интервю в Шанхай. „Не става въпрос непременно за замяна на долара. Става въпрос за диверсифициране на използването на паричната единица. Пазарите искат избор: възможността да търгуват и да извършват транзакции в различни валути.“

Всички банки, които търгуват със значителни количества валутни опции евро-долари или долар-йена, биха приветствали възможността да ползват LCH като посредник за своите опции долар-офшорни юани, надява се Бечълър.

Използването на китайската парична единица на световните финансови пазари се увеличава през последните години в резултат на ръста на китайската икономика и въведените от правителството редица мерки в подкрепа на глобализацията на валутата.

В момента има „златен прозорец“ за насърчаване на интернационализацията на юана, тъй като политиката на Съединените щати отслабва доверието в долара, заяви този месец бившият управител на Народната банка на Китай Джоу Сяочуан.

Китайските пари са имали 8.5% дял от световните валутни транзакции, включително спот, форуърдни контракти, суапове и опции, отбелязва в най-новото си проучване Банката за международни разплащания, публикувано миналата година. За сравнение, през 2022-а той е бил 7 процента. Лидер е щатският долар с 89% дял, следван от еврото – 28.9%, йената – 16.8%, и британският паунд – 10.2%, показват още данните.

Употребата на юана се засилва от редица фактори, включително увеличената търговия с реалната икономика и трансграничните потоци, пояснява Бечълър. Други двигатели са засилващата се необходимост за управление на риска, произтичащ от международните пазари, и нарастващото участие на небанкови институции, търсещи възможности за търговия с паричната единица, добавя той.

Използването както на долара, така и на юана е подсилено от конфликта в Близкия изток. Делът на международните транзакции в зелени пари се е увеличил до рекордните 51.1% през март, според глобалната мрежа за финансови съобщения SWIFT. Междувременно, китайската система за трансгранични плащания в юани CIPS отчете най-големия си еднодневен обем сделки в началото на април.

Лондонската клирингова къща също се стреми да засили използването на китайски държавни облигации като обезпечение в глобални транзакции, посочва Бечълър. LCH започна да приема деноминирани в долари и евро китайски дългови книжа като допустимо непарично обезпечение чрез Euroclear през 2025 година. И вече планира да разшири обхвата на инструментите до китайски държавни облигации, деноминирани в офшорни юани, до началото на третото тримесечие на 2026 г., информира Бечълър. След това клиринговата къща вероятно ще въведе сетълмент на офшорни китайски облигации в юани чрез своя партньор от Хонконг CMU OmniClear през 2027-а.

Съществува сериозен потенциал за използване на китайски държавни облигации като обезпечение в световен мащаб, тъй като банките в страната държат значително количество от тези ценни книжа и все повече прехвърлят позициите си навън, за да диверсифицират портфейлите си, посочва Бечълър.