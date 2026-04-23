Фискалният съвет очерта три сценария за икономиката през 2026 година, предупреди за риск от стагфлация

Фискалният съвет очерта три сценария за развитието на икономиката през 2026 година, като предупреждава за риск от стагфлация и засилена несигурност. В анализа са разгледани реалистичен, песимистичен и силно песимистичен сценарии, като основният фактор и в трите остава геополитическата обстановка и цените на енергийните ресурси.

Базовият сценарий, с вероятност 60%, предвижда външен шок от поскъпване на енергията заради конфликта в Персийския залив. Това може да доведе до стагфлация – комбинация от висока инфлация и слаб икономически растеж. Допускането е, че конфликтът ще бъде ограничен и ще отшуми до средата на 2026 година.

Песимистичният сценарий (20%) залага на по-продължителни смущения в доставките и търговията, което ще забави растежа. Най-негативният вариант (още 20%) включва сериозни прекъсвания на доставките през Ормузкия проток и щети по енергийната инфраструктура в региона.

И при трите сценария вътрешното потребление остава водещ двигател на икономиката, но инвестициите намаляват при по-лоши условия, а търговският дефицит се задълбочава.

От Фискалния съвет подчертават, че зависимостта на българската икономика от външни фактори, особено енергийните пазари, се увеличава и изисква по-гъвкава фискална политика в условия на висока несигурност.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

