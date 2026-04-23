Войната в Иран възроди търсенето на соларни системи

Войната в Иран доведе до рязък скок на цените на петрола, газа и електроенергията, което засегна както компаниите, така и домакинствата, и активизира усилията за намиране на по-евтини алтернативи.

Слънчевата енергия е сред тези варианти, като според интервюта с над половин дузина търговци на енергийно оборудване и доставчици на възобновяема енергия в Германия, Великобритания и Нидерландия, търсенето от страна на собственици на жилища се е увеличило повече от два пъти от началото на войната в края на февруари.

Това е навременен стимул за технология, която съставлява около една трета от общия енергиен капацитет на Европа, но миналата година отчете спад в темпа на монтирането на нови инсталации за първи път от близо десетилетие. Застъпниците на бранша твърдят, че Европа трябва да направи много повече, за да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива.

„Войната просто извади на повърхността проблема, който съществуваше през цялото време – енергийната зависимост“, каза Яник Нолден, съосновател на германския частен търговец на соларно оборудване Solarhandel24, добавяйки, че европейските правителства са „влезли в капан“. Енергийните разходи в Европа са нараснали от началото на войната в Иран в края на февруари, но са спаднали от пиковите си нива през март. Цените в Европа са скочили по-бързо в сравнение с други региони, включително Съединените щати. От Solarhadel24 съобщиха, че нетните им продажби през март са се утроили на годишна база, достигайки почти 70 милиона евро, и се очаква да скочат отново три пъти през този месец – до 60 милиона евро. Компанията планира да увеличи персонала си с около 85 души (приблизително с една трета), за да се справи с търсенето. За да осигури доставки, Solarhandel24 се е запасила с около половин милион соларни панела през последните седмици – скъпо решение, според Нолден, но оправдано предвид потенциала за ръст на нетните продажби до около 400 милиона евро през 2026 г. спрямо около 250 милиона евро миналата година.

Акциите на SMA Solar, един от малкото останали европейски производители на оборудване, са увеличили пазарната си оценка с около 50% от началото на войната.

„Разглеждаме скока в търсенето като структурна промяна, която сегашните геополитически събития ускоряват, а не създават“, отбелязва Ед Джанврин – ръководител в британската OVO Energy, добавяйки, че продажбите в неговия отдел през април са били около 10 пъти по-високи спрямо същия период на 2025-а.

Китайските производители уверяват, че могат да произведат два пъти повече панели, отколкото е очакваното глобално търсене за годината.

Четете още: Турска компания инвестира 240 млн. лв. в изграждането на завод за соларни панели в село Еленино