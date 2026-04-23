Градската прокуратура отсече – преписките срещу кандидат-депутати не стават

От Софийската градска прокуратура, която е единствената компетентна да разследва лица с имунитет, заявиха, че доказателствата от десетки преписки за изборни нарушения срещу кандидат-депутати, не са достатъчни за образуването на разследвания.

При достатъчно доказателства за привличане на обвиняеми, ще упражним правомощията си, включително снемане на имунитет ако се наложи, заявяват от прокуратурата. Оттам намират за “недопустимо” да се правят внушения в една или друга насока.

До 22:00 часа на 19 април в градската прокуратура са заведени 166 броя преписки, свързани с изборния процес. Някои са обединени заради идентичност на данните в тях. По 7 от тях са образувани досъдебни производства, 9 са изпратени по компетентност на други прокуратури, по 96 са възложени проверки, а по други лично наблюдаващите прокурори са изисквали относими материали.

Към 22 април 68 преписки са приключени с отказ от образуване на досъдебно производство. Много от преписките, по които е постановен отказ, са по анонимни сигнали и данните от тях не са били потвърдени при проверка.

Голяма част от преписките, решени с постановления за отказ, са докладвани от МВР на прокуратурата с мнение, че няма данни за извършено престъпление против политическите права на гражданите или друго престъпление.

“Голяма част от сигналите съдържат крайно неопределена, неясна и неконкретизирана информация, общи твърдения, впечатления и съмнения, които не са били потвърдени при извършените проверки”, пише в позицията на градските обвинители.

И изреждат някои от сигналите, завършили с отказ да се образува дело – нарушение на правилата за движението по пътищата; оплаквания във връзка с участие на кандидат-депутат в телевизионно предаване; нарушения по повод участие в реклама и други.

Интресното обаче е в края на позицията, където от прокуратурата уточняват, че “дължат на българското общество прозрачност в работата си в рамките на закона”. Това буди съмнение относно искреността на изложеното, ако вземем предвид продължаващата практика тя да отказва да отговаря на въпроси, свързани с дела от обществен интерес, какъвто е примерът с ръководителката Емилия Русинова, замесена пряко в “Осемте джуджета”.