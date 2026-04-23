Проектът EcoHoney на ЕС: живот за пчелите, живот за Земята

Бъдещето на пчеларството е в опазването на околната среда и биологичното производство на мед

Един от ценните, но сякаш неглижирани завети на гения Алберт Айнщайн се отнася до бъдещето на Земята и незаменимата роля на пчелите. Ако пчелите изчезнат от лицето на Земята, на човечеството ще му останат четири години живот, предупреждава Айнщайн. Без тях растенията не могат да бъдат опрашени и ще изчезнат, това ще доведе до кончината на животински видове, глад и в крайна сметка до измирането на човеците. Днес до 75% от храната в света се произвежда благодарение на пчелите. На тях дължим и опазването на екосистемата на Земята.

Проектът EcoHoney е международен проект за спасяване на пчелите.

Той се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът обединява усилията на организации от Франция, Испания, Италия, Малта, Кипър и България (представена от Фондация „Пакс Родопика“) и гарантира, че споделеният опит включва най-добрите практики от цяла Европа.

Целта на проекта е да предоставя безплатни образователни материали на пчеларите, собственици на бизнеси, свързани с меда и медени продукти и природозащитници, които са обединени от мисията да помогнат за спасяването на пчелите и дивите опрашители.

В свят, в който биоразнообразието е изправено пред постоянни и нарастващи заплахи, ролята на пчелите като основни опрашители става все по-критична. Инициативата EcoHoney има за цел да превърне пчеларството не просто в занаят, а в

устойчив модел за опазване на природата

чрез насърчаване на преход към устойчиво и биологично производство и повишаване на осведомеността за нуждата от опазване на пчелите и дивите опрашители.

Идеята е да се насърчат и подпомогнат пчеларите, производителите на мед и новите предприемачи да преминат към биологично пчеларство. За реализирането й са предоставени технически познания, иновативни и напълно безплатни образователни материали.

В рамките на проекта е разработена достъпна по всяко време специална платформа за обучение (tp.ecohoney.eu). Платформата съдържа:

• Наръчник за биологично производство: Подробно ръководство и практически насоки за изискванията и начините за изпълнението им за преминаване към по-екологосъобразно и биологично производство на мед и медени продукти.

• Наръчник за маркетинг: Полезни съвети и практически насоки за пчелари и производители как да предлагат на пазара своите биологични стоки и да достигнат до съвременния потребител.

• Ръководство за сертифициране: Пълно описание на процеса на получаване на сертификат за биологично производство, стъпка по стъпка.

• „Голямата книга за пчелите“ (The BIG BEE Book): Книга за всеки и всички. Книга, насочена към широката общественост, която обяснява ролята на пчелите, как всеки индивидуално и като част от местната общност може да подпомогне опазване на пчелите и дивите опрашители. Книгата дава и някой устойчиви и лесно приложими идеи как да се създаде туристическа услугавъз основа на пчеларската дейност.

• YouTube канал (@EcoHoney-w2s) с всички разработени дигитални материали по проекта – интервюта с експерти и професионалисти, кратки обучителни видеа и интерактивни материали, насочени към

опазването на пчелите и дивите опрашители.

Освен курсовете, потребителите имат достъп до интерактивна е-библиотека с видео уроци, споделен опит и вдъхновяващи лични истории за това как да се защитят опрашителите. Тези материали позволяват на всеки, който иска да научи повече по темата, да го направи и да намери полезни отговори за своята ферма или градина.

Всички материали и ресурси са безплатни и са в официалния уебсайт на проекта (https://ecohoney.eu/) и платформата за обучение (https://www.ecohoney-platform.eu/). Достъпът до платформата е с една стъпка, с напълно безплатна регистрация с валиден мейл.

Пчелите са индикатор за здравето на нашата планета, а с EcoHoney всеки производител и гражданин може да стане част от решението за едно по-зелено и устойчиво бъдеще, призовават авторите на проекта на ЕС