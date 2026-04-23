Кандидати за народни представители от ДПС се отказват да са депутати

Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид. Той е депутат с опит – от 41-вото Народно събрание до настоящия – 51-ви парламент.

„Решението вземахме всички общо, без никой да е натискан“, заяви водачът на листата на ДПС в Шумен, цитиран от „За истината“.

Припомняме, че преди решението на Нида Ахмедов и Айсел Мустафова Хамид Хамид бе едно от четирите знакови имена – кандидат-депутати от ДПС, които оставаха извън 52-рото Народно събрание. Другите трима са Стефка Костадинова (водач на листата в Пловдив), Йордан Цонев (водач във Варна и Велико Търново) и Станислав Анастасов (кандидат от Хасково).

В същото време в ЦИК постъпиха искания за заличаване от листите на ДПС за 1-ви Благоевградски изборен район от страна на Арбен Мименов, Феим Ахмет Иса, Мехмед Вакльов, Радослав Ревански.

Ахмед Мехмед и Димитър Гавазов също са изявили желание да бъдат махнати от листата на ДПС във 2-ри Бургаски изборен район.

Илхан Мюстеджеб – кмед на село Крушари – е изявил желание да бъде заличен от листата в 8-и Добрички район.

Ерол Мюмюн, Неджми Али, Шинаси Сюлейман искат да бъдат заличени от листата от Кърджалийски район.

От листата на ДПС в Монтана се отказва Мелани Сергеева.

Иса Емин Бесоолу и Николай Колев се отказват да са народни представители на ДПС, излъчени от 27-и Старозагорски район.

Неждет Ниази, Невис Мустафа, Сезгин Али Ибрям – от Силистренски район също не искат да са депутати.