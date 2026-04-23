Министърът на културата обсъди с френския посланик как Париж финансира независимия арт сектор

Министърът на културата Найден Тодоров се срещна с посланика на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен и двамата говориха за модела, по който в Париж финансират творците от независимия културен сектор. Министър Тодоров подчерта, че иска по-подробно да се запознае с опита на френската страна, който да използва при създаването на устойчива система, включваща едновременно социална сигурност и развитие на сектора.

По време на разговора участваха г-н Люк Леви, директор на Френския институт у нас, г-н Едуар Морно, аташе по културното сътрудничество във Френския институт, както и началникът на политическия кабинет на министерството на културата г-жа Перса-Анна Накова.

Акцент по време на срещата бе и сътрудничеството в областта на опазването на културното наследство и археологическите проучвания. Н. Пр. Дюмулен сподели задоволството си от сътрудничеството на българско-френската археологическа мисия по проучването на античния град Аполония Понтийска и отбеляза готовността да бъде рестартирано и активизирано партньорството ни в работата по превръщането на созополския остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в международен културен и научен център.

Бе коментират и добрия обмен между Националния ни институт за недвижимо културно наследство и френския център за висши науки „Шайо“ в контекста на специализирания курс по опазване на недвижимото културно наследство, като беше изразена готовност това сътрудничество да обхване и региона на Черноморието и на цяла Югоизточна Европа.

В хода на разговора беше обсъдена и идеята за създаване на Европейски център за предотвратяване на трафика на културни ценности, като министър Тодоров подчерта, че България има редица двустранни споразумения и работи много активно в тази сфера. Той изтъкна факта, че настоящият ресорен заместник-министър Александър Трайков е бил дългогодишен главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в Министерството на културата.

Н. Пр. Дюмулен изказа благодарност за доброто сътрудничество между българската и френската страна и поздрави министър Тодоров за неотдавнашното му отличаване през 2025 г. с ордена „Кавалер на изкуството и литературата“ от Министерството на културата на Република Франция. От своя страна Найден Тодоров призна, че за него това е още един стимул да продължи още по-отговорно да развива двустранните отношения в областта на културата между България и Франция.