Канцлерът Фридрих Мерц поздрави Румен Радев с победата на изборите

Германският канцлер Фридрих Мерц е поздравил днес в телефонен разговор бившия президент Румен Радев с категоричната победа на предсрочните парламентарни избори.

И е изразил готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещото редовно българско правителство, се казва в съобщение от партията „Прогресивна България“.

Радев подчертал, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на България и че германските инвестиции в страната ни имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.

Мерц и Радев са обсъдили предизвикателствана пред Европейския съюз, сред които войната в Украйна и последиците от нея в сферата на сигурността и в икономиката.