Лесотехническият университет чества 75 години „Ландшафтна архитектура“ с тридневна конференция в Бургас

В Бургас се открива тридневна международна конференция под надслов „Ландшафтната архитектура – тази, която внася хармония в променящия се свят“. Поводът е 75 години от откриването на специалността „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет в София. Очаква се в конференцията да участват експерти от осем държави, сред които Франция, Полша, Румъния и Гърция.

Тя ще се проведе в Културен център „Морско казино“ и ще бъде открита от ръководителя на катедрата по ландшафтна архитектура доц. д-р Светлана Анисимова, съобщава БТА.

През първия ден ще бъдат коментирани иновациите в образованието, устойчивите градски политики и съвременните предизвикателства пред ландшафтното проектиране. През втория ден участниците в конференцията ще се запознаят отблизо с архитектурните и ландшафтни решения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“ и детската площадка „Рибарски истории“, както и с принципите на пермакултурата в Biotiful Farm.

Вечерта ще се състои церемонията на Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА) за присъждане на утвърдените годишни награди „Ландшафтен архитект на годината“.

През третия ден, който ще е отворен за широка публика, проф. д-р Емил Галев и доц. д-р Златка Кабатлийска ще представят дългогодишната история на висшето образование по ландшафтна архитектура и новите философски течения в дизайна с многогодишни цветя.

Ще бъде отделено внимание и на следващото поколение специалисти, като Студентската асоциация на следващите и завършилите „Ландшафнта архитектура“ ще представи „Карта на възможностите“ за младите таланти, а събитието ще завърши с изложба на студентски проекти.