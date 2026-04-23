Продължава Медийната среща на Европейския съюз за радио и телевизия в София

В София продължава Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която беше открита вчера от президента Илияна Йотова в София Тех Парк, съобщават от БНР. Форумът се провежда за първи път в България. В него участват 150 делегати от 47 медийни организации. Домакини са Българското национално радио и Българската национална телевизия.

По време на откриването на форума президентът Йотова отбеляза, че днес, повече от всякога, медиите трябва да бъдат пазители на обективното представяне на фактите.

„Те са пространство за диалог и място, където се среща богата палитра от гледни точки. Силата на обществените медии не се измерва единствено с големината на аудиторията, а с доверието и стандартите, които изграждат – не като създатели на сензации, а като носители на гражданска съвест. Те не са безмълвни регистратори на събития, а активни участници в процесите. Тяхната аудитория не са „потребители“, а граждани с будна съвест, хора, които се нуждаят от истина и обективност„, категорична бе Йотова.

Тя акцентира и върху необходимостта от стабилно и адекватно финансиране на обществените медии, като гарант за тяхната независимост и устойчивост и подчерта: „Инвестицията в обществените медии при стриктни изисквания за прозрачност е инвестиция в бъдещето на свободното общество.“

Заместник-генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер приветства делегатите, като подчерта:

„Живеем във време на дълбоки промени, геополитическите напрежения променят начина, по който се разказват историите, доверието е под натиск, а аудиториите са по-фрагментирани от всякога.

В тази среда ролята на обществените медии е не просто важна, тя е от жизненоважно значение – ние предоставяме надеждна информация, отстояваме демократичните ценности и служим на всички аудитории. Затова ролята на Европейския съюз за радио и телевизия е да обединява усилията и да подкрепя обществените медии.“

Де Тендер допълни, че Медийната среща ще се фокусира върху две ключови и взаимосвързани теми: готовността на обществените медии за кризи (природни бедствия, конфликти, кибератаки и политическа нестабилност) и еволюцията на излъчването “на живо“, което създава споделени моменти и обединява хората.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова приветства делегатите на Медийната среща, отбелязвайки, че тя е възможност не просто да се изгради ново сътрудничество и да се обменят идеи, но и да се изгради обща визия за силни, независими, модерни обществени медии в цяла Европа.

„Скоростта на разпространение на информация, дезинформацията, медийната грамотност или липсата и конкуренцията на глобалните платформи изискват не просто адаптация, а лидерство – в доверието, качеството и отговорността към аудиторията“, подчерта Милотинова и обобщи:

„Иновациите не са вече въпрос на избор, а на необходимост. Във време на геополитически, технологични и обществени сътресения ролята на обществените медии става още по-ключова и не се изчерпва със съхраняването на традициите, а с изграждането на устойчиви ценности.”

Генералният директор на БНР Милен Митев, който е член на Управителния съвет на Европейския съюз за радио и телевизия и председател на Правния комитет на организацията, обърна внимание, че Медийната среща на върха се провежда в град на многообразието и толерантността с хилядолетна история.

„Също като този град, обществените медии имат много история, но ние не сме история. Ние сме живият организъм, чийто пулс бие в хармония с пулса на обществото“, отбеляза Митев и продължи с думите:

Колкото по-силно е доверието в новините на обществените медии, толкова по-доволни са хората от нивото на функциониране на тяхната демокрация. Но обществените медии са изправени пред нови предизвикателства.

Първото са големите онлайн платформи, които все по-често стават конкуренти на обществените медии.

Второто предизвикателство са променящите се навици на аудиторията, като за последните пет години времето за слушане на радио е намаляло с 13 минути на ден, а сред младите хора със 17 минути.

Третото предизвикателство е финансовият натиск: във време, когато са необходими инвестиции, за да се справяме с първите две предизвикателства, обществените медии в цяла Европа са подложени на безпрецедентен финансов натиск“, подчерта Митев.