Microsoft инвестира 18 млрд. долара в разработване на AI в Австралия

Американската корпорация Microsoft възнамерява да инвестира 25 милиарда австралийски долара (18 милиарда долара) в разработване на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) в Австралия през следващите три години.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела заяви пред The ​​Australian, че инвестицията ще бъде най-голямата досега на компанията в страната и ще бъде използвана за увеличаване на капацитета на суперкомпютрите, облачната инфраструктура и центровете за данни. „Австралия има огромни възможности да трансформира изкуствения интелект в реален икономически растеж и обществени ползи“, каза той.

Според Надела, изкуственият интелект има потенциал да бъде ключов фактор за преодоляване на стагниращата икономическа производителност на Австралия въпреки заплахата от загуба на работни места. Microsoft планира да обучи поне 3 милиона австралийци в технологиите за изкуствен интелект до 2028 година. Част от инвестицията ще бъде използвана за укрепване на киберсигурността в партньорство с Австралийската дирекция по сигнали.

Премиерът Антъни Албанезе изрази надежда, че инвестицията на американската компания ще помогне за укрепване на киберсигурността на Австралия и ще открие нови икономически и работни възможности.