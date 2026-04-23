„Монесо“, дъщерна фирма на ITF Group, с лиценз от БНБ за дружество за електронни пари

Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Монесо“ ЕООД, дъщерно дружество на една от най-динамично развиващите се български финтех компании ITF Group.

Групата, специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране, оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която ITF Group придоби през 2025 година. Иновативната финансова институция е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на „Българска фондова борса“.

Ключов приоритет в стратегията за развитие на ITF Group е

целенасоченото разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване на нови решения,

насочени към клиенти с по-добър кредитен профил. В тази връзка групата активно изгражда и развива продукти, които позволяват предлагането на по-конкурентни и по-изгодни условия – включително по-ниски цени на финансиране и по-гъвкави параметри на кредитите.

Разширяването към този клиентски сегмент бе значително ускорено след придобиването на дялове в Klear и FinBiz Technologies през втората половина на 2025 година. В резултат на стратегическия бизнес ход, компанията придоби иновативни технологии, които ѝ позволиха да навлезе в два нови пазарни сегмента – кредитирането на т.нар. категория „near prime” потребители и текущото финансиране на микро, малки и средни бизнеси.

Издаването на лиценза на „Монесо“ представлява

важен следващ етап в дългосрочната стратегия за развитие на ITF Group.

Придобиването на този лиценз ще даде възможност за разширяване на продуктовото портфолио и предлагане на по-широк спектър от финансови услуги, включително интегриране на платежни решения. В допълнение, лицензът ще подпомогне навлизането в нови пазарни сегменти и ще съдейства за повишаване на ефективността и синергията между отделните бизнес линии в рамките на иновативната финтех група.

Във връзка с издаването на лиценза на „Монесо“ изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов заяви: „За мениджърския екип на ITF придобиването на лиценза от „Монесо“ представлява ключов фактор за ускоряване на бъдещото развитие на групата, включително чрез диверсификация на приходите, оптимизация на бизнес модела и засилване на конкурентните ни предимства в динамично развиващия се сектор на финансовите технологии.“