Google увеличава инвестициите в AI агенти и облачни услуги

На конференцията Cloud Next ’26 Google Cloud обяви фонд от 750 милиона долара, насочен към подпомагане на партньорите си. Целта е да се ускори внедряването на т.нар. агентен изкуствен интелект (agentic AI) в бизнеса.

Средствата ще бъдат достъпни за глобални консултантски компании, системни интегратори, софтуерни доставчици и канални партньори. Те ще подпомагат идентифицирането на бизнес стойността на AI, разработването на прототипи, създаването и внедряването на AI агенти, както и обучението на специалисти. В инициативата са включени и екипи от инженери на Google, които ще работят директно с партньорите.

Партньорската екосистема на Google Cloud вече разполага с над 330 000 обучени експерти, а 95% от водещите SaaS компании използват моделите Gemini. Новото финансиране има за цел да ускори оценката на AI потенциала, бързото конструиране и интеграцията на AI агенти в съществуващи системи и процеси.

Основни нови инициативи:

Инструменти и стимули: включват AI оценки, proof-of-concept решения с Gemini и стимули за по-бързо внедряване на технологии.

Внедрени инженерни екипи: Google ще разположи свои специалисти в компании като Accenture, Capgemini, Deloitte и PwC.

Gemini Enterprise практики: партньори ще изграждат специализирани услуги върху платформата с подкрепа от Google.

Ранен достъп до модели: компании като McKinsey & Company ще получат предварителен достъп до нови AI модели.

Готови AI агенти за бизнеса: чрез Gemini Enterprise ще се предлагат решения от компании като Adobe, Oracle, Salesforce и ServiceNow.

„Партньорите ни вече са сред лидерите в разработването и внедряването на агентен AI,“ заяви Кевин Ичпурани от Google Cloud.

От Accenture подчертаха, че реалната трансформация изисква мащабни инженерни решения, а от Deloitte отбелязаха, че AI агентите имат потенциала да променят бизнес процесите, като вече разполагат с над 1000 готови решения.

Според Zebra Technologies, внедряването на Gemini Enterprise агенти вече води до оптимизация на вътрешните процеси и по-висока ефективност.

