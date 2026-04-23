На изпроводяк – ВСС с правила за дисциплинарки за свои членове

Миналият всички граници на мандат и приличие състав на Висшия съдебен съвет прие тепърва правила за дисциплинарни производства срещу свои членове. Въвеждането им на четвъртата година след изтичането на мандата е заради внесеното от 48 депутати искане за уволнение на члена на кадровия орган Йордан Стоев. То е мотивирано с публичните данни за негови неформални контакти с политически фигури, сред които „Бойко“ и „Банкята“ във връзка с прогонването на предишния главен прокурор Иван Гешев.

Изготвеният проект е на база правилата за дисциплинарната дейност на Съдийската и Прокурорската колегии и за установяване на основание за предсрочно прекратяване на мандатите на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор. По закон и според правилата член на ВСС се освобождава с поне 17 гласа „за“, която висока летва практически никога не бива достигана.