Разкрита е изненадваща връзка между храненето и побеляването на косата.

Не е само „в главата ви“: Нови изследвания показват как психическият стрес и бедната на витамини диета увреждат пигмента на косата.

Всички познаваме това усещане: особено стресов период, психическо напрежение, лош сън… и изведнъж се появяват повече бели косми. Може да звучи като клише, но се оказва, че не е само „в главата ни“. През последните години са публикувани изследвания, които показват пряка връзка между стреса и ранната поява на побеляла коса.

В едно проучване, публикувано в списание Nature, е установено, че стресът активира нервната система и причинява увреждане на стволовите клетки, които произвеждат меланин – пигмента, отговорен за цвета на косата. Когато тези клетки се увредят, способността да се произвежда цвят просто изчезва.

Но това не е всичко – стресът също така увеличава оксидативния стрес в организма, нарушава антиоксидантния баланс и влияе върху нивата на основни витамини и минерали – именно тези хранителни компоненти, които са важни за поддържане на цвета на косата. Тоест побеляването не е само въпрос на възраст, а комбинация от стрес, хранене и процесите в нашето тяло.

Може ли този процес да бъде повлиян чрез това, което ядем? Отговорът, поне в някои случаи, е „да“.

Как храненето влияе върху цвета на косата?

Цветът на косата се определя от пигмент, наречен меланин, който се произвежда в клетки, наречени меланоцити в космените фоликули. С течение на годините производството на меланин намалява и резултатът е побеляване. Ако този процес се случи в много ранна възраст, това може да е знак за хранителен проблем или повишен оксидативен стрес в организма.

Оксидативният стрес е състояние, при което има излишък от свободни радикали – молекули, които увреждат клетките – и намаляване на нивата на антиоксиданти. Той може да бъде причинен от замърсяване на околната среда, тютюнопушене, психически стрес, както и от лошо хранене. Например: проучване, публикувано в списание International Journal of Trichology, установява, че млади хора с ранно побеляване имат по-ниски нива на витамин B12, мед и желязо в сравнение с контролна група.

Други изследвания предполагат, че дефицитът на фолиева киселина и биотин може да увреди здравето на косата и да ускори появата на бели косми. В същото време е установено, че диета, богата на антиоксиданти, е свързана с поддържане на нормалната пигментация на косата.

Четете още: Киселото мляко – супер храна, ако го консумирате правилно