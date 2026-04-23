Русия и Северна Корея строят общ мост и „болница на приятелството“

Русия и Северна Корея строят общ пътен мост и "болница на приятелството"

Русия и Северна Корея предприемат нови стъпки за задълбочаване на двустранните си отношения чрез съвместни инфраструктурни и социални инициативи, включително изграждането на пътен мост по общата им граница и нова болница.

В севернокорейския град Уънсан беше даден старт на строителството на т.нар. болница на приятелството. На церемонията присъства руският здравен министър Михаил Мурашко.

Инициативата произтича от споразумение между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и руския президент Владимир Путин, постигнато по време на среща на върха в Пхенян през 2024 година.

Паралелно с това напредва и изграждането на нов пътен мост, който ще свързва двете държави и се очаква да бъде завършен в близко бъдеще. Проектът има за цел да улесни търговията и логистиката между Москва и Пхенян.

