Tesla увеличи продажбите на е-автомобили след поскъпването на горивата

Tesla отчете приходи за първото тримесечие от 22.4 милиарда долара, което е с 16% повече на годишна база. Нетната печалба е 477 милиона долара, като тя е със 17% по-висока. Приходите от автомобилния сектор са нараснали с 16% на годишна база.

От компанията заявиха, че неотдавнашното покачване на цените на бензина е допринесло за ръста на продажбите ѝ, тъй като потребителите все повече купуват електрически превозни средства.

От Tesla също така обявиха, че

значително ще ускорят развитието на бизнеса си тази година, като ще похарчат 25 милиарда долара.

Част от капиталовите разходи ще бъдат използвани за разработване на технологии с изкуствен интелект за разработване на нови модели и производството на съществуващи.