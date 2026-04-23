РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Tesla увеличи продажбите на е-автомобили след поскъпването на горивата

Tesla отчете приходи за първото тримесечие от 22.4 милиарда долара, което е с 16% повече на годишна база. Нетната печалба е 477 милиона долара, като тя е със 17% по-висока. Приходите от автомобилния сектор са нараснали с 16% на годишна база.

От компанията заявиха, че неотдавнашното покачване на цените на бензина е допринесло за ръста на продажбите ѝ, тъй като потребителите все повече купуват електрически превозни средства.

От Tesla също така обявиха, че

значително ще ускорят развитието на бизнеса си тази година, като ще похарчат 25 милиарда долара.

Част от капиталовите разходи ще бъдат използвани за разработване на технологии с изкуствен интелект за разработване на нови модели и производството на съществуващи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.