Купувач на гласове в монтанско село бе осъден на 11 месеца условно

Купувач на гласове в монтанско село бе осъден на 11 месеца условно, след дело на Районната прокуратура в Монтана.

Обвиняемият е получил наказание „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок, след като се е признал за виновен. Съдебното определение има силата на влязла в сила присъда.

По данни на разследването в периода 10 -11 април мъжът е дал по 50 евро на 10 души в село Аспарухово, община Медковец, за да ги убеди да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители на 19 април.

